Museu de Alcoutim “esconde” 47 objetos do artista Charlie Holt

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Museu Municipal de Alcoutim, em simultâneo com outros museus do Algarve, acolhe o projeto “Backwards Archaeology – a look in to the future”, do artista Charlie Holt, desde o dia 1 de julho.

Numa iniciativa integrada na programação das comemorações dos 25 anos do seu núcleo sede, o Museu Municipal de Alcoutim recebe 47 objetos que “oculta” entre os objetos patrimoniais de três espaços; Castelo de Alcoutim e a Casa dos Condes, em Alcoutim, e a Casa do Ferreiro, em Pereiro, surpreendendo e incitando os visitantes a encontrá-los e a ousar observar e questionar sobre os fósseis do futuro.

No projeto “Backwards Archaeology – a look in to the future”, “Arqueologia para trás – um olhar para o futuro”, Charlie Holt surpreende-nos e incita-nos a participar “numa caça ao tesouro” a fosseis tecnológicos inventados, colocados em vários espaços museológicos e patrimoniais do Algarve. São objetos que podem vir a ser descobertos por arqueólogos e geólogos nos anos que estão por vir colocando-nos o desafio de olhar para as questões sobre o que se cria, escolhe e valoriza no mundo contemporâneo.