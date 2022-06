Museu de Faro inaugura exposição modernista ligada à região

O Museu Municipal de Faro inaugura, este sábado, dia 25, a exposição “Itinerários da Pintura/Arte Moderna no Algarve”, através da coleção Millennium bcp, mostra que percorre o período cronológico desde o início do século XX até à década de 1960.

A exposição, que apresenta a pintura modernista ligada ao Algarve, reúne obras do acervo da Fundação Millennium bcp, dos museus municipais de Faro e de Olhão, Soares dos Reis e Nacional de Arte Contemporânea, podendo ser visitada até ao dia 16 de outubro.

As obras vão ficar distribuídas por três núcleos temáticos: “Marcações simbolistas e naturalistas”, “Primeiros Modernismos” e “Atualizações Modernistas”, sempre com o Algarve como denominador comum, indicou a Câmara de Faro, em comunicado.

O primeiro núcleo expositivo “vai ao encontro de uma antiga ideia de Roberto Nobre, nos anos 20 [do século passado], que defendia a criação de um espaço museológico a partir de artistas nascidos na região ou que por aqui [Algarve] tinham passado”, lê-se na nota.

Neste espaço são apresentados trabalhos de Henrique Pousão, Falcão Trigoso, João Vaz, José Malhoa, Jaime Murteira, Ezequiel Pereira, Carlos Lyster Franco, Jorge Valadas, José Campas e Maria Alexandrina Chaves.

No segundo núcleo, a escolha do curador da exposição, Fernando Rosa Dias, docente na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, recai em artistas vinculados ao modernismo português, como Eduardo Viana, Mário Eloy, Carlos Porfírio, Roberto Nobre, Jorge Barradas, António Soares e Maria Keil do Amaral.

O terceiro e último núcleo está centrado em artistas do segundo pós-guerra, que tiveram relações de aproximação ao Algarve ou aí se fixaram em trabalho, dinamizando questões artísticas na província a partir de 1960.

Este núcleo inclui obras de nomes como Júlio Pomar, René Bertholo, António Costa Pinheiro, Manuel Baptista, Jorge Martins e Álvaro Lapa.

A mostra, cuja maioria das obras pertence ao acervo da Fundação Millennium bcp, pode ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 10:00 e as 18:00 e aos fins de semana, entre as 10:30 e as 17:00, de 25 de junho a 16 de outubro.