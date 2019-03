Museu de Portimão exibe tesouro do cinema português

Na próxima sexta-feira, dia 15 de março, pelas 21h30, o auditório do museu de Portimão exibe a quarta sessão da 3ª edição do Video Lucem, “Heróis do Mar”, um filme que tem o som perdido e que foi filmado em 1949 por Fernando Garcia.

“Esta película é um autêntico tesouro do cinema português porque raramente foi exibido”, realçam os promotores da iniciativa, explicando que “o espetáculo será uma construção com coletivos de Portimão, sob a direção de Flávia Gusmão e num espaço ideal ligado ao mar e as suas gentes, o museu de Portimão”.

Este festival de cinema em espaços inesperados de diferentes localidades algarvias está integrado no programa 365 Algarve e prolonga-se até 17 de maio. A organização é do Cineclube de Faro.

“Heróis do Mar” retrata a vida e o trabalho dos pescadores de bacalhau que partiam para terras distantes. Um navio bacalhoeiro leva para o alto mar um dos mais adorados atores portugueses – António Silva. O filme mostra também o primeiro papel de cinema da atriz Isabel de Castro, aqui com um duplo papel, em que também faz uma personagem masculina. “Este momento de cinema-performance constituirá um gesto simbólico de homenagem ao filme desconhecido, aos seus protagonistas e a todos aqueles que viveram a vida árdua da pesca do bacalhau”, frisam os promotores.

Os ingressos têm um custo de cinco euros.

De referir que, na sua 3ª edição, o Video Lucem propõe revelar um conjunto de filmes muito especial: filmes parcialmente perdidos ou inacabados.