Museu de Portimão homenageia Manuel Teixeira Gomes com colóquio

No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, que se assinala a 11 de dezembro, o auditório do Museu de Portimão vai receber no dia 10, o colóquio “Manuel Teixeira Gomes - O político e o diplomata, o escritor e o artista”, sendo por ocasião desta efeméride lançados três livros relacionados com o prestigiado portimonense.

O programa inicia às 10:00, com a intervenção de Nuno Júdice, sob o tema “Teixeira Gomes leitor”, a que se seguirá a comunicação de Helena Carvalhão Buescu “Teixeira Gomes, vagabundagem e solidariedade”. Às 12:00, terá lugar a preleção de Fernando António Baptista Pereira “As preocupações estéticas de Manuel Teixeira Gomes no outono da sua vida: das Cartas a Columbano ao colecionismo de objetos chineses e japoneses”.

A partir das 14:30, será retomado o programa, que se desenvolverá com as comunicações de José Alberto Quaresma (“João de Deus e Teixeira Gomes”), de Fernando Rosas (“Teixeira Gomes e a crise da Primeira República”), de Laurinda Paz (“Teixeira Gomes e José Relvas – Dois diplomatas à solta”) e do coordenador do colóquio, Luís Filipe Castro Mendes (“Teixeira Gomes Diplomata”), a que se seguirá, pelas 17:00, um debate e apresentação das conclusões.

As inscrições para o colóquio são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ser efetuadas até 9 de dezembro para o seguinte email: cultura@cm-portimao.pt.

Também no dia 9 de dezembro, pelas 18:00, o Café Concerto do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, será palco da apresentação dos dois primeiros volumes da obra completa do escritor e estadista, coordenada por José Alberto Quaresma e Nuno Júdice, e de “Manuel Teixeira Gomes – Biografia”, em segunda edição, que será igualmente será divulgada nesta data.

Manuel Teixeira Gomes, nascido em Portimão no ano de 1860, foi Presidente da República, entre 1923 e 1925, e atravessou como testemunha e protagonista os grandes momentos da história portuguesa do início do século XX. Foi também um reputado escritor e diplomata.

