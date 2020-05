Museu de Portimão reabre a 18 de maio

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Museu de Portimão vai reabrir portas no próximo dia 18 de maio, após dois meses de encerramento. A reabertura coincide com o Dia Internacional dos Museus e os visitantes terão entrada gratuita, respeitando todas as regras e normas que garantam a sua segurança, anunciou a autarquia.

A partir dessa data, os visitantes poderão visitar a exposição permanente “Portimão -Território Identidade” e as duas exposições temporárias “Cidade Europeia do Desporto 2019” e “O Teatro da Caverna – 25 Anos (1994/2019)”.

Os visitantes são obrigados a usar máscara e a desinfetar as mãos com uma solução gel colocada à entrada e saída do edifício, além de também ser obrigatória a manutenção das distâncias de segurança e a contenção nos contactos sociais. O pagamento dos bilhetes deve ser feito, preferencialmente, através de cartão bancário.

A lotação máxima conjunta da sala da exposição “Portimão – Território e Identidade” e sala do descabeço é fixada em 20 visitantes, enquanto que nas salas de exposições temporárias será de sete pessoas. Nos casos em que a lotação máxima seja atingida, os visitantes deverão aguardar no exterior, garantido sempre as distâncias de segurança.

A visita às salas de exposições terá um percurso obrigatório de entrada e saída, de modo a evitar o cruzamento de pessoas, enquanto a realização de visitas guiadas está suspensa até novas indicações e a limpeza de zonas de contacto será reforçada e realizada várias vezes durante o dia.

No dia anterior, o Museu de Portimão vai comemorar 12 anos com a abertura de duas exposiçãoes temporárias online, além do habitual bolo de aniversário que irá, simbolicamente, homenagear os profissionais de saúde.

O bolo será entregue pessoalmente pela presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, ao Hospital da cidade, num gesto de agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à pandemia de COVID-19.

Na página de Facebook do Museu de Portimão, será apresentado um slide show com imagens dos trabalhos desenvolvidos pelos colaboradores e ainda uma visita virtual às exposições temporárias presentes no espaço.

A 20ª Corrida Fotográfica de Portimão, que decorre anualmente durante o aniversário do museu, vai decorrer de uma forma diferente, através de uma inscrição online gratuita e com a participação alargada a fotógrafos de todo o país.

As fotografias dos temas propostos devem ser enviadas por via eletrónica, em formato JPEG. O regulamento será lançado a 21 de maio.