Museu de Portimão recebe selo “Clean & Safe”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Museu de Portimão recebeu esta semana o selo “Clean & Safe – Património Cultural”, de uma iniciativa do Turismo de Portugal que reconhece organismos e empresas do setor turístico que cumprem as recomendações da Direção-Geral da Saúde, evitando a contaminação do vírus COVID-19, anunciou a autarquia.

O edifício reabriu portas a 18 de maio e faz parte da lista de museus, palácios e monumentos portugueses que se associaram à campanha do Turismo de Portugal, com o objetivo de incentivar a retoma do setor, reforçando assim a confiança dos visitantes.

O Museu de Portimão pode ser visitado à terça-feira das 14:30 às 18:00 e de quarta-feira a domingo entre as 10:00 e as 18:00, assegurando as condições de higiene e segurança dos visitantes e colaboradores, através de um conjunto de regras, como a obrigatoriedade de utilização de máscara e a desinfeção das mãos, com solução gel à entrada e saída do edifício, um tapete desinfetante, o distanciamento social e a lotação máxima entre sete e 20 pessoas, consoante a sala.