Museu de Portimão recebeu reunião do júri EMYA

O Museu de Portimão foi palco de uma reunião dos membros de 12 países do júri europeu do EMYA, o prémio Museu Europeu do Ano.

Esta reunião no museu serviu para a discussão e aprovação das infraestruturas a distinguir no próximo ano com este prémio, após uma visita técnica aos 60 candidatos ao galardão que será entregue em maio de 2022.

Em Portimão estiveram presentes os membros Marlen Mouliou (Grécia), Adriana Munoz (Suécia), Afsin Altayli (França), Agnes Aljas (Estónia), Atle Faye (Noruega), Amina Krvavac (Bósnia e Herzegovina), Bernadette Lynch (Reino Unido), Christophe Dufour (Suiça), Dina Sorokina (Rússia), José Gameiro (Portugal), Mark O’Neill (Reino Unido), Metka Fujs (Eslovénia) e Michael Ryan (Irlanda), a presidente do European Museum Forum, Jette Sandahl e o senador Roberto Rampi, vice-presidente do Comité de Cultura, Ciência, Educação e Media do Conselho da Europa.

Em 2010, o Museu de Portimão recebeu o Prémio Conselho da Europa e o Prémio Europeu do Ano.

A partir de 2018, o Museu de Portimão passou a ser a “casa” do Prémio Museu Europeu do Ano, recebendo a documentação da candidatura dos vários museus.

