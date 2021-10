Museu de Portimão vai ter sessões gratuitas de cinema francês

O Museu de Portimão promove o cinema francês contemporâneo através da realização de sessões gratuitas na última quinta-feira de cada mês, divulgou a autarquia.

A terceira edição da iniciativa “Filme Francês do Mês”, que regressa ao Museu de Portimão no dia 28 de outubro e se prolongará até junho do próximo ano, visa a promoção da cultura cinematográfica francófona com sessões gratuitas, bem como atrair os muitos franceses que, cada vez mais, vivem ou passam férias na região, permitindo-lhes em contraponto conhecer a história e o património regionais.

No dia 28 de outubro, o ciclo cinematográfico inicia-se às 21:00 com a película “Damien veut changer le Monde”, realizada por Xavier de Choudens em 2018.

Todos os filmes serão exibidos na última quinta-feira do mês e em versão original francesa, com legendas em português, nas seguintes datas: 25 de novembro –“Hippocrate”, de Thomas Lilti; 27 de janeiro de 2022 – “Énorme”, de Sophie Letourneur; 24 de fevereiro – “Marche ou Crève” de Tatiana-Margaux Bonhomme; 31 de março – “De Gaulle”, de Gabriel Le Bomin; 28 de abril – “Les Éblouis”, de Sarah Suco; 26 de maio – “Tout ce qu’il me reste de la révolution”, de Judith Davis e 30 de junho – “Un beau voyou”, de Lucas Bernard.

A iniciativa resulta da parceria entre a escola Alliance Française do Algarve e o Grupo dos Amigos do Museu de Portimão (GAMP).

PUB