Museu de Silves vai fazer levantamento dos trabalhos arqueológicos de Eustácio da Veiga

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Silves anunciou que vai fazer o levantamento e inventariação dos materiais arqueológicos resultantes dos trabalhos desenvolvidos, na década de 1990, por Estácio da Veiga no Castelo de Silves, atualmente à guarda do Museu Nacional de Arqueologia.

O levantamento integra a primeira fase do projeto do Museu Arqueológico Virtual do Algarve, da Rede de Museus do Algarve, à qual o Museu Municipal de Arqueologia de Silves pertence.

Após este levantamento, far-se-á a seleção das peças que sejam mais relevantes, para futura integração da oferta digital do Museu Arqueológico Virtual do Algarve.

Segundo o município, Estácio da Veiga será um nome que ficará para sempre ligado ao pioneirismo da investigação arqueológica no concelho de Silves e à identificação de uma enorme quantidade de sítios arqueológicos, que “permitiram, desde cedo, ter uma visão alargada do que teria sido a ocupação humana desta região ao longo dos tempos”.

O trabalho do arqueólogo passou, não só pela identificação da ocupação antiga em cerca de 24 sítios do território do concelho de Silves, aquando da produção da Carta Arqueológica do Algarve, mas também na realização de trabalhos arqueológicos no Castelo de Silves, onde efetuou o levantamento gráfico de três cisternas (identificadas como do período romano), tentou a entrada na “Cisterna dos Cães”, e perscrutou sedimentos de entulho de onde resultou o achado isolado de diversas peças.

Entre elas destacam-se dois machados de pedra e muitos outros artefactos líticos (identificados como de feição neolítica), “louças romanas”, percutores de pedra, alcatruzes de barro, candeias e “cerâmicas árabes”, utensílios de pedra e bolas de calcário. O levantamento das suas coleções, a efetuar pelo Município de Silves, permitirá, assim, conferir-lhes novo valor e visibilidade através da sua integração na oferta digital do Museu Arqueológico Virtual do Algarve.

Os primeiros passos para o lançamento do Museu Virtual do Algarve já foram dados ao longo dos últimos três meses e culminaram na parceria estabelecida entre a Rede de Museus do Algarve e o Museu Nacional de Arqueologia, onde se encontram depositados os trabalhos, centrados nos sítios identificados e nos materiais recuperados por Estácio da Veiga no âmbito da sua carta arqueológica para a região algarvia.