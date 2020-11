Museu de Tavira empresta peças ao Museu Nacional de Arte Antiga

O Museu Municipal de Tavira é uma das cerca de 50 instituições nacionais que vão participar no projeto expositivo “Guerreiros e Mártires. A Cristandade e o Islão na formação de Portugal”, que vai estar patente no Museu Nacional de Arte Antiga até fevereiro, anunciou a autarquia.

Esta colaboração tem um empréstimo de 10 peças arqueológicas, algumas delas patentes na exposição “Tavira Islâmica”, do Núcleo Museológico Islâmico.

As peças emprestadas provêm de diversas escavações arqueológicas feitas em Tavira e podem balizar-se entre os séculos XI e XIII d. C.

Entre as peças destacadas está um tinteiro com uma face superior cinco godés para conter as tintas, um fragmento de telha com uma inscrição propiciatória e um fragmento de torre de roca com representação antropomórfica.