Museu do Traje é agora um “Museu para todos”

O Dia Internacional dos Museus, assinalado no dia 18 de maio, foi celebrado em São Brás de Alportel com a inauguração do projeto “Um Museu para Todos”, desenvolvido no Museu do Traje, ao abrigo da linha “Turismo Acessível, do Programa “Valorizar” (Turismo de Portugal).

O Museu do Traje oferece agora aos seus visitantes um jardim sensorial com circulação de água e identificação de espécies com placas com leitura em braille, espaços mais acessíveis, uma parede tátil na sala da cortiça, folhetos em braille, réplicas em miniatura das charretes em exposição no jardim do museu e uma aplicação áudio e vídeo para telemóveis que fará uma visita inclusiva e guiada em quatro idiomas.

A visita aos vários espaços do Museu do Traje permitiu dar a conhecer as exposições patentes assim como as diversas adaptações e novidades introduzidas no Museu.

O projeto que incluiu a eliminação de barreiras arquitetónicas, a criação de espaços de experimentação, a correção de pavimentos e a disponibilização de informação acessível contou com um investimento total na ordem dos 152 mil euros, concretizada com o apoio do município de São Brás de Alportel e um financiamento do Turismo de Portugal.