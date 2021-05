Museu Muncipal de Faro associa-se ao Dia Internacional dos Museus

Depois de algum tempo encerrado pelo confinamento, o Museu Municipal de Faro associa-se à edição deste ano do Dia Internacional dos Museus, que tem o título de O Futuro dos Museus: recuperar e reimaginar.

Na programação para dia 15 de maio, sábado, destaca-se o regresso do Famílias com Estórias logo pela 11:00, ouvindo poemas e melodias por Afonso Dias, olhos nos olhos, e à tarde, pelas 16:00, uma conversa informal à volta da exposição Trinta Sete pela artista Susana de Medeiros.

A artista explicará o processo criativo das suas obras e um olhar sobre possíveis encontros poéticos entre o hemisfério norte (o Algarve, em Portugal) e o hemisfério sul (as regiões de Bío Bío, Araucanía e Los Ríos, no Chile).

Para os interessados, as inscrições ainda podem ser feitas para o email do Museu Municipal de Faro.

Para dia 18 de maio, o Museu Municipal de Faro, que durante o encerramento de portas tem mostrado intensa atividade digital, com conteúdos variados dirigidos ao património material e imaterial concelhio, vai dar mais um passo importante na afirmação do seu nome nesses formatos de comunicação virtuais.

Será a apresentação de um projeto de visita virtual ao Museu, ainda em fase de desenvolvimento e inserido numa estratégia digital do município de Faro, apostando num acesso mais cómodo e de experiências únicas ao visitante. Segundo o município, em breve será então possível visitar à distância de um clique o claustro magnífico do antigo convento de Nossa Senhora da Assunção, apreciar o tesouro nacional do mosaico romano do Deus Oceano ou admirar as telas antigas de temáticas religiosas desde o século XVI ao XIX.

