Museu Municipal de Alcoutim comemora 25º aniversário

O Museu Municipal de Alcoutim celebra este ano o seu 25º aniversário com várias iniciativas culturais, além da criação de um projeto artístico em colaboração com a Associação Satori, anunciou a autarquia.

Este ano, o espaço museológico terá uma nova imagem, logotipo e website, além da renovação da exposição de jogos islâmicos “Jogos Intemporais.

Outra das iniciativas é a participação no projeto “Backwards Archaeology” de Charlie Holt, em colaboração com diversos museus algarvios, e no projeto “O Mar” da Rede de Museus do Algarve, com a produção da exposição de exterior e itinerante “A Colónia Balnear Infantil de Alcoutim (1959-1962)”.

A sede do Museu Municipal de Alcoutim vai ainda sofrer algumas ações de manutenção do edifício e das suas coleções, exibindo atualmente seis exposições de longa duração dedicadas à etnografia, arqueologia, arte antiga e ciência com conjuntos de peças oriundas de doações, escavações arqueológicas e recolhas etnográficas provenientes do concelho e do Baixo Guadiana.

“Repensar o museu e as suas ações na comunidade é o mote para estas comemorações numa época em que mudanças sociais, culturais, políticas e, consequentemente, pessoais são importas pelo covid-19, invisível, dissimulado e desconhecido que veio alterar formas de sentir, ver, pensar, agir e viver em sociedade”, refere o município em comunicado.