Museu Municipal de Olhão promove sessão sobre chaminé tradicional

O Museu Municipal de Olhão, no edifício do Compromisso Marítimo, promove no dia 7 de agosto, pelas 21:00, uma sessão das “Conversas de Museu” com o tema “A chaminé e o Algarve”, anunciou a autarquia.

Esta sessão vai decorrer no Largo da Restauração, em frente ao museu e conta com a participação da mestre em História e Patrimónios, Lydia Santos.

“Entender as origens da chaminé tradicional em geral – e também no Algarve -, as suas características fundamentais, as diferentes formas que pode apresentar e a sua presença em Olhão são os objetivos da sessão”, refere a autarquia em comunicado.

Esta iniciativa decorre em parceria com a Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos, inserida no programa comemorativo do 20.º aniversário do Museu Municipal de Olhão.

A entrada é livre, mas sujeita à disponibilidade dos lugares, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde relativamente à pandemia de covid-19.

