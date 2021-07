Museu Municipal de Tavira acolhe exposição de Pedro Portugal

O Museu Municipal de Tavira, no Palácio da Galeria, vai acolher até 30 de dezembro a exposição “A Arte que é – II”, de Pedro Portugal, anunciou a autarquia.

Esta exposição inclui pinturas de grandes dimensões, criadas entre 1996 e 2002, através de experiências de filmes, desenhos, animações, performances e objetos realizados a partir de 2013.

A mostra tem a curadoria de Pedro Portugal e tem obras que estão dispersas por várias coleções como da Fundação Altice Portugal, Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest, Fundação Carmona e Costa, Fundação de Serralves, Galeria de Arte António Prates e Museu de Arte Contemporânea de Elvas – Coleção António Cachola.

Entre as obras expostas conta um panda negativo com três metros, um urinol em pele de borrego, uma maquete do Monumento ao Futebol Inteligente, o Monumento ao Papel Higiénico Preto, um relógio de sol de interior e uma versão do Zé Povinho sem cara.

Nesta exposição, Pedro Portugal “interpela a arte, através de um processo de pesquisa que, nas palavras do próprio, combina, cita, rouba, pede emprestadas e recompõe obras e pensamentos de outros artistas”.

Segundo o comunicado, nesta interpelação, “o recurso à ironia, ao jogo e ao elemento cómico desdobra-se em alusões constantes a signos e símbolos, num vaivém entre a visualidade e a linguagem, entre a representação e o significado por via de uma profusa diversidade de meios”.

“A finalidade é a autorreflexão da arte acerca da sua essência, quer enquanto fenómeno estético e cultural, quer na sua condição pós-moderna de intervenção e alteração política e social”, refere a autarquia em comunicado.

Será ainda publicado o livro “A Arte que é – II”, coeditado pelo Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, pelo município de Tavira, onde vão estar reunidas todas as realizações artísticas de Portugal e textos publicados em jornais e revistas.

O museu encontra-se de portas abertas de terça-feira a sábado, entre as 09:15 e as 16:30, segundo as normas sanitárias da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

