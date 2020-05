Museu Municipal de Tavira reabre com nova exposição sobre a cidade

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Museu Municipal de Tavira reabriu esta semana com uma nova exposição intitulada “A Principal do Reino do Algarve – Tavira nos séculos XV e XVI” com transmissão em direto para a internet, após dois meses de encerramento devido à pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

O momento contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, do Chefe de Divisão de Cultura, Património e Museus, Jorge Queiroz, e a leitura encenada da Carta de D. Manuel I pelo ator Vitor Correia.

“A Principal do Reino do Algarve – Tavira nos séculos XV e XVI” é uma exposição comemorativa, realizada após uma investigação multidisciplinar e fundamentação científica, educativa e didática, que procura explicar as razões políticas, sociais, económicas e culturais que levaram D. Manuel I a elevar Tavira a cidade em março de 1520.

A exposição foi realizada com a colaboração de 20 especialistas e os visitantes poderão ficar a conhecer documentação histórica, cartas régias, livros, cartografia antiga, mapas, plantas, objetos de medição, obras de arte dos séculos XV e XVI, instrumentos de navegação, réplicas de naus, uma cota de malha, armamento militar diverso e a reprodução de uma das tapeçarias de Pastrana.

No Museu Municipal de Tavira também estão disponíveis as exposições “Dieta Mediterrânica, Património Cultural Milenar”, bem como “Tavira Islâmica” e “A escrita do Baixo Alentejo, das origens aos nossos dias”.

Os interessados poderão visitar o Museu Municipal de Tavira, de terça a sábado, entre as 09:30 e as 14:30. A abertura deste espaço encontra-se condicionada e com lotação máxima nas salas de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS), sendo obrigatório o uso de máscara.