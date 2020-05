Museus e galerias de Faro reabrem em junho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Após dois meses de encerramento devido à pandemia de COVID-19, os museus e galerias de arte de Faro reabrem a 2 de junho com novas regras de segurança e funcionamento, anunciou a autarquia.

Todos os visitantes são obrigados a usar máscara dentro dos espaços e devem cumprir o limite máximo de pessoas por salas de exposição para evitar a permanência de um elevado número de pessoas em simultâneo.

O Museu Municipal de Faro reabre as suas salas dos caminhos do Algarve romano, a casa islâmica, a sala de pintura antiga e a exposição do escultor barroco Manuel Martins, além de uma nova exposição de arte contemporânea com a Artadentro.

No Museu Regional, os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer as tradições de outros tempos, a arquitetura típica algarvia, fotografias a preto e branco de Hélder de Azevedo, pinturas de paisagens e festas de Carlos Porfírio e ainda memórias de atividades que já não existem atualmente.

A galeria Trem, até ao dia 15 de julho, tem patente a exposição de Orlando Franco com a curadoria do curso de artes visuais da Universidade do Algarve.

“Agora que estão implementadas todas as novas exigências de salvaguarda da saúde de visitantes e funcionários, existem boas razões para voltar a entrar nos museus em segurança: com o devido distanciamento social entre as pessoas, mas perto do incrível acervo que ali se expõe e que nos singulariza enquanto comunidade detentora de um lastro histórico e cultural sem paralelo”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, em comunicado.