Música clássica em Loulé e Olhão no início do novo ano

O Cine-Teatro Louletano recebe na próxima terça-feira, 01 de janeiro, às 16h00 e às 18h00, dois espetáculos da Orquestra Clássica do Sul (OCS) que darão as boas-vindas a 2019. Na quinta-feira, dia 03, é a vez do Auditório Municipal de Olhão (AMO) acolher, às 21h30, o Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Em Loulé, a OCS, com a maestrina convidada Joanna Slusarczyk, apresentará um programa que inclui os temas “As Bodas de Fígaro”, de W. A. Mozart, “Ballet n.º 2”, de F. Schubert, “Danças Húngaras n.º 16 e n.º 7”, de J. Brahms, e “Valsa Triste”, de J. Sibelius, entre outros. Dada a entusiástica adesão de público a este espetáculo, que já vem sendo habitual em Loulé, a OCS faz, à imagem dos dois últimos anos, duas apresentações musicais de comemoração do Ano Novo.

Por seu turno, em Olhão, a Orquestra Filarmónica Portuguesa surge com um espetáculo orientado pelo maestro Osvaldo Ferreira e que conta com a presença da soprano Cristiana Oliveira, que tem encantado os principais palcos europeus e interpretará algumas das mais divertidas e aclamadas árias de Franz Lehar e Luigi Ardith.

No AMO, o público poderá deliciar-se com temas de J. Strauss (“Tik Tak Polka”, “Wiener Blut Valse” e “Trisch, Tratsch Polka”), Elgar (“Pomp and Circumstance March n° 1”, F. Lehar (“Meine Lippen de Giuditta” e “Vilja Song de Merry Widow”) e Luigi Arditi (“Il Bacio”). O espetáculo termina da melhor maneira com o imperdível “An der Schonen, Blauen Donau Valse” (O Belo Danúbio Azul), de J. Strauss.