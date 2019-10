Música, dança, teatro e humor inundam Lagos

São vários os espetáculos que o município de Lagos vai acolher nos próximos dias. Do fado à ópera, passando pela dança e o tango argentino, são muitas as propostas para este outono. O destaque vai para o concerto de Rui Massena Trio e da comédia “Casal da Treta”, que junta em palco Ana Bola e José Pedro Gomes

No mês em que se celebra o Dia Mundial da Música, o Centro Cultural de Lagos preparou uma programação cultural dedicada a essa arte, mas sem esquecer a dança, o teatro e o humor.

Assim, o fado será rei já no próximo sábado, dia 12 de outubro, com a final do concurso de fado amador do Clube Artístico Lacobrigense.

No dia 18, a Igreja de São Sebastião será palco das músicas e árias da Academia Solti, uma das mais prestigiadas academias de ópera do mundo, que incluem grandes compositores pela voz de artistas mundiais nesta arte.

A celebração da música culmina com o concerto de Rui Massena Trio, no dia 26 de outubro. Integrado nas comemorações do Dia do Município de Lagos, o espetáculo do pianista e compositor será acompanhado pelas cordas da viola de arco e pelo violoncelo, em torno de um repertório composto por peças evocativas e românticas.

A dança terá também destaque no Centro Cultural de Lagos, a 11 de outubro, com “Um Fio de Ar”, da coreógrafa Amélia Bentes.

Por seu lado, a força do Tango será outro dos pontos altos da programação com o espetáculo “Sentimientos Argentinos”, a 19 de outubro, numa interpretação de nove bailarinos ao som do tango, valsas e milonga, alambo, bombos e boleadoras.

O teatro e o humor também estarão presentes neste espaço de Lagos, com a hilariante peça “Casal da Treta”, a 16 de outubro. Depois do sucesso de “Conversa da Treta” e “Filho da Treta”, Ana Bola junta-se agora a José Pedro Gomes no papel de Détinha, formando um casal muito peculiar que falará sobre o filho, o bairro e a nostalgia da festa de casamento.

Os risos continuarão a 18 de outubro com o “Conversas Soltas”, de Jorge Serafim, presença assídua em Lagos e que neste mês traz como convidada Maria Rueff para uma conversa repleta de histórias, contos, sessões de leitura e muitas gargalhadas.