Música percorreu praças de Castro Marim no 25 de abril

A Revolução dos Cravos foi assinalada nas várias praças de diversas localidades do concelho de Castro Marim, a 25 de abril, homenageando o 48.º aniversário do Dia da Liberdade, anunciou a autarquia.

As comemorações tiveram início na Praça 1.º de Maio, na sede de concelho, com a arruada da Banda Musical Castromarinense, seguido do hastear da bandeira e a tradicional largada de pombos.

Foi ainda feita uma homenagem à Ucrânia, com a instalação de cravos gigantes coloridos com as cores da bandeira daquele país, amarelo e azul.

A música passou por todas as praças do concelho, com Nádia Catarro em Castro Marim, Zé Francisco em Odeleite, Joana Lennon e Tiago Lopes no Azinhal e André Ramos e Teresa Nunes em Altura.

As principais povoações do concelho receberam ainda a Banda Musical Castromarinense, que andou em arruada com músicas de abril nas Furnazinhas, Alta Mora, Odeleite, Azinhal, Junqueira, Monte Francisco, Pisa Barro, São Bartolomeu, Altura e Castro Marim.

Todos os espetáculos foram transmitidos em direto e estão disponíveis na página de Facebook do município.