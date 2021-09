Música XXI lança CD de concerto de Sequeira Costa em Faro

Será na próxima sexta feira, dia 1 de outubro, pelas 19h00, que a Associação Cultural Música XXI reabrirá as portas da sua sede restaurada, anunciou aquela organização cultural.

“Depois de um ano em que as atividades estiveram comprometidas é com a euforia presente no espírito da Música que a direção da Associação irá concretizar um sonho com mais de 10 anos: o lançamento em CD do concerto de Sequeira Costa no Teatro Municipal de Faro, ocorrido precisamente no dia 1 de outubro de 2010. O último concerto do professor Sequeira Costa em Portugal”, afirma a associação, em comunicado.

A par destes eventos será também apresentada a nova página de internet da Associação, que poderá ser visitada a partir de 6ª feira através do website.

Todas estas atividades contam com o apoio da Câmara Municipal de Faro e da União de Freguesias da Sé e S. Pedro, afirma a nota de Imprensa.

