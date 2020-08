Músico herdeiro do Buena Vista Social Club vem tocar a Estômbar

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

No próximo dia 18 de setembro, pelas 21:30, o Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, recebe o espetáculo “A Night In Havana” daquele que é considerado o herdeiro do Buena Vista Social Club, Ibrahim Ferrer Jr.

O filho do astro cubano Ibrahim Ferrer, cantor e ex-dirigente do Buena Vista Social Club, já fez várias digressões pela Europa e América Latina, tem quatro discos, um deles vencedor do prémio Carlos Gardel de “melhor álbum de artista novo”.

Com uma grande carreira na indústria musical de quase vinte anos, ele posicionou-se como o novo representante dos gêneros clássicos tradicionais cubanos ao propor um novo visual, fazendo fusões com o jazz latino, com as suas raízes africanas, e gêneros latinos como bossa nova ou tango.

O cantor cubano aparece nesta ocasião com um concerto intimista e romântico, onde interpretará os temas tradicionais e os grandes sucessos da música cubana com uma musicalidade diferenciada a partir de fusões tradicionais e outros gêneros contemporâneos.

Com três datas apenas em Portugal, este espetáculo será o único no sul do país.

Os ingressos custam €8 (desconto de 20% mediante apresentação do Passaporte Cultural ou Cartão Lagoa Social) e podem ser adquiridos atempadamente no Centro Cultural Convento de S. José de segunda-feira a sexta-feira entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00, Fnac, Worten, online em: https://ticketline.sapo.pt/evento/ibrahim-ferrer-jr-a-night-in-havana-51078 e ainda no dia e local do evento a partir das 20h.

De salientar ainda a obrigatoriedade do uso de máscara e seguir as regras de segurança definidas para os diversos espetáculos.

Os espetáculos realizam-se cumprindo com todas as normas de segurança e higiene, em recintos ao ar livre, ainda que delimitados, de acordo com as normas da DGS e planos de contingência criados para o efeito.