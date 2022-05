Na próxima semana não perca os workshops de olaria em Lagoa

A Escola de Artes de Lagoa irá realizar a “Oficina de Roda de Oleiro”(formação intensiva) entre os dias 16 e 19 de maio, no horário compreendido entre as 09:30 e as 13:00. A formação é de nível iniciado e destinada à população em geral a partir dos 16 anos.

A “Oficina de Roda de Oleiro” será dinamizada pelo formador Ricardo Lopes.

O objetivo será dotar os participantes com uma base sólida comum que lhes permita desenvolver um trabalho de autor e a compreensão (e execução) dos passos fundamentais da conformação na roda de oleiro.

A oficina será orientada numa sequência de técnicas desde a conformação ao acabamento, encadeadas de modo progressivo e com complexidade crescente permitindo explorar a criatividade individual de cada participante.

Para participar na formação é necessária inscrição prévia, a qual poderá efetuar através do e-mail [email protected]