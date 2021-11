Na semana da floresta autóctone vão plantar-se árvores em Tavira

No âmbito das comemorações da Semana da Floresta Autóctone, a autarquia tavirense promove, nos dias 22 e 27 de novembro, no Parque de Lazer da Mata da Conceição, a plantação de árvores.

As celebrações iniciam-se, no dia 22, entre as 09:30 e as 11:30 e as 14:00 e as 16:00, com a participação da comunidade escolar. Já, no dia 27, a ação de reflorestação, que decorre entre as 09:30 e as 11:30, é aberta ao público em geral (máximo 30 participantes), sendo que os interessados deverão efetuar a sua inscrição, através do e-mail ambiente@cm-tavira.pt ou do número 281 320 567.

Com esta iniciativa, a câmara pretende despertar a população para a valorização e preservação das espécies autóctones, assim como para o combate às espécies invasoras.

A organização desta Semana conta com a colaboração de vários voluntários, dos alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, do Centro Ciência Viva de Tavira, Instituto de Conservação da Natureza e da ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.

