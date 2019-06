Nacional de ralis: Ricardo Teodósio mais líder

O piloto algarvio, Ricardo Teodósio reforçou a liderança do Campeonato Nacional de Ralis, com o 3.º lugar alcançado no passado fim de semana, numa das provas mais duras do ano, Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira só não terminaram no segundo lugar, devido a um problema na caixa de velocidades no derradeiro troço da manhã de sábado.

“Já sabíamos que esta prova iria ser duríssima e imprevisível. Foi por isso que estabelecemos o pódio como grande objetivo, o que felizmente conseguimos. Foi preciso ter ‘cabeça’ e evitar as zonas mais degradadas para não furar ou ter problemas. Tentámos atacar um pouco mais na primeira especial de sábado, em Vieira do Minho, até vínhamos a ganhar tempo mas apanhámos o pó de um concorrente que tinha dado um toque à nossa frente. A partir daí, decidimos não arriscar mais. Em Amarante, a caixa ficou encravada em 4.ª e foi mesmo muito difícil fazer o resto do troço e depois completar toda a ligação até ao parque fechado. Mas valeu a pena todo o sacrifício porque este é um pódio muito importante para as contas do campeonato”, afirmou Ricardo Teodósio, que em quatro provas acumula já vitórias em Fafe e Mortágua, e mais dois pódios (3.º lugar) nos Açores e no Rali de Portugal, tendo aumentado a sua vantagem no topo do CPR.

O Rali de Castelo Branco,

organizado pela Escuderia Castelo Branco, será disputado nos dias 22 e 23 de

junho, dando início à fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis.

�ʠFW