Nacional de Ralis: Ricardo Teodósio mantém liderança

Ricardo Teodósio e José Teixeira mantêm a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis apesar do 6.º lugar alcançado no Rali em asfalto da Madeira. Alguns percalços no evento insular impediram a dupla do Skoda Fabia R5 de lutar por novo pódio.

Ricardo Teodósio já sabia que o Rali Vinho da Madeira seria um dos maiores desafios da época, fruto da natural competitividade tanto dos pilotos locais como de alguns dos seus adversários diretos na luta pelo título nacional. Contudo, uma série de percalços impediu o piloto algarvio de manter o seu registo perfeito de pódios no Campeonato de Portugal de Ralis, terminando no 6.º lugar da prova nacional, garantindo, no entanto, pontos suficientes para continuar no comando da competição.

“Não foi o resultado que nós queríamos e tivemos um rali cheio de percalços, a começar pelo nevoeiro que apanhámos na PE5”, contou Ricardo Teodósio. “Depois, na primeira passagem pelo troço de Santana (PE8), partimos uma jante e tivemos de parar para mudar a roda, perdendo mais de três minutos. Na segunda passagem por esse mesmo troço fizemos um pião e depois, na fase final do rali, tentámos atacar um pouco mais para sair do rali com um bom feeling. Espero que este seja o resultado que vamos ‘deitar’ fora no final do campeonato”, afirmou o piloto do Skoda Fabia R5.

A sétima prova do CPR será disputada no asfalto de Amarante, com o Rali Terras d’Aboboreira, marcado para os dias 6 e 7 de setembro.