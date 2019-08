Nadadora algarvia vence medalha de ouro no Campeonato do Mundo

A nadadora do Clube Naval de Faro (CNF) Isabel Figueira venceu a prova final dos 50 metros bruços, no domingo, no Campeonato do Mundo de Masters de Natação, que decorre na Coreia do Sul.

Isabel Figueira conquistou a medalha de ouro com 33,46 segundos, superando o recorde nacional do escalão 40-44 anos, que já lhe pertencia desde o passado mês de julho de 2019 (33,73), feito alcançado no Open de Masters em Reguengos de Monsaraz.

A atleta algarvia já havia conquistado uma medalha de prata neste mundial, na competição dos 100 e 200 metros bruços.

O segundo lugar foi para Smiljana Marinovic (Croácia), com 33,93 segundos, e a terceira posição foi para Laetitia Dubois (França), com 35,19 segundos.

A destacar ainda, entre os portugueses, o quarto lugar para Susana Gomes (CNF), na prova dos 400 metros livres femininos, também no escalão 40-44 (5.02,98 minutos), superando o recorde nacional. O anterior máximo (5.04,18 minutos) já lhe pertencia, desde julho de 2018, em Loulé. A vencedora foi Ceri Edwards (Grã-Bretanha) com 4.41,61 minutos, seguida por Annet Von (Alemanha) com 4.45,64 minutos e, em terceiro lugar, Jane Kelsey (EUA) com 4.54,96 minutos.

O Clube Naval de Faro manifestou o seu regozijo por esta medalha de ouro conquistada pela sua atleta, frisando que Isabel Figueira brilhou frente a “uma concorrência que não era fácil e foi uma luta renhida até à última braçada”.

O Clube Naval de Faro conclui, assim, que “a época acaba da melhor maneira”.