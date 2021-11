Nadadora Rafaela Azevedo bate recorde nacional em Albufeira

A nadadora Rafaela Azevedo voltou a bater, este sábado, o recorde nacional dos 50 metros costas no VII Encontro Internacional do Algarve, em Albufeira, com um registo de 27,33 segundos na final da especialidade.

O melhor tempo, a nível nacional (27,45 segundos), já pertencia à atleta do Sport Algés e Dafundo desde dezembro de 2019.

O certame algarvio, que decorre até este domingo, conta com a participação de 220 nadadores em representação de 48 clubes.

A competir pela seleção nacional estão os nadadores Aléxis Santos, Diana Durães, Fernando Silva, Francisco Santos, José Paulo Lopes, Miguel Nascimento, Tamila Holub e Victoria Kaminskaya.

PUB