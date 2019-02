Nakajima no Al Duhail do Dubay

Shoya Nakajima, que se destacou em Portugal ao serviço do Portimonense, foi oficializado como reforço do Al Duhail, deixou elogiosas palavras ao Potimonense.

Nakajima pronunciou-se no blogue onde também diz ter abandonado o clube algarvio por vontade própria.

O AlDuhail, o seu novo clube, está no segundo lugar da classificação no campeonato do Catar. O treinador é o português Rui Faria,

“O Portimonense sempre foi como uma família desde que cheguei. Foi onde joguei pela primeira vez num clube estrangeiro, mas consegui jogar futebol e divertir-me, sem qualquer stress.

Consegui criar maravilhosas memórias e fui rodeado por pessoas verdadeiramente boas durante um ano e meio. Por isso, para com o Portimonense tenho apenas gratidão.

É um clube a que poderia regressar um dia. Aquilo em que penso quando me transfiro não é o dinheiro, a fama, o nível da Liga ou a reputação da equipa. [Prefiro] não olhar para a reputação ou nível e decidir com os meus próprios olhos a força da equipa e se encaixa no meu estilo de jogo.

A força ou fama da equipa não importa se não for a altura certa, por isso acho que subir de nível da equipa ou da Liga em que participo não é necessariamente uma melhoria para mim.” – disse.