Com esta história da guerra e da sua legitimidade (ou não) dei comigo a indagar sobre a nossa própria História, de que por vezes sabemos tão pouco! A primeira coisa que concluí, qual verdade do Senhor de Lapalice, foi que o nome de Portugal é necessariamente anterior à existência do país! Pois se já havia uma coisa chamada Condado Portucalense no século IX, com conde (Vimara Peres) e tudo, é porque já haveria uma região chamada Portucale!

Pois foi esse naco de terra que D. Afonso VI, Rei de Leão, decidiu dar a sua filha D. Teresa, casada com o borgonhês D. Henrique. O primo deste, D. Raimundo, casado com a sua filha legítima D. Urraca, tinha recebido este território integrado no Condado da Galiza, mas os desaires por ele sofridos na luta pela manutenção -e restabelecimento- dos territórios leoneses integrados nas taifas (pequenos reinos) berberes, levou D. Afonso VI a reduzir-lhe o dote e a passar o Condado Portucalense a D. Henrique que, pelos vistos, terá dado melhor conta do recado. Pelo menos, ficou tudo em família. Com isto, cresceram os sonhos de autonomização dos povos portucalenses relativamente à Galiza, embora a origem fosse semelhante. Com a prematura morte de D. Henrique, entra em cena a viúva D. Teresa e, logo depois, o filho D. Afonso Henriques (i.e. Afonso, filho de Henrique), corporizando os anseios independentistas das gentes portucalenses, agudizado pela clerical rivalidade entre os bispos de Braga e de Santiago de Compostela. A isso se opôs D. Teresa, então já casada com o galego D. Fernão Peres de Trava.

Inteligentemente, D. Afonso e os seus seguidores não hostilizaram muito as suas contrapartes leonesas e galegas, reagrupadas após a morte de D. Afonso VI (e da sucessora D. Urraca) sob o seu neto D. Afonso VII. Avançando para sul na conquista dos territórios em poder das taifas muçulmanas, D. Afonso logrou reconhecimento pelos seus antagonistas, obteve o apoio de algumas ordens militares e iniciou o longo caminho do reconhecimento da independência do Reino de Portugal pela Santa Sé, que à época funcionava como uma entidade supranacional reconhecida por todos os reis cristãos. Algum tempo depois, o infante começou a fazer-se tratar por “Rei dos Portugueses”, mas o reconhecimento oficial da Santa Sé só surgiu em 1179.

A escassa população portuguesa e a grande capacidade bélica moura, levaram D. Afonso a imaginar processos muito interessantes de expandir o território: para além de explorar dissensões entre taifas, fez alianças pontuais com algumas e, mais importante, criou a figura do “mouro forro” ou mouro livre. Assim, em vez de liminarmente combater e derrotar as taifas, outorgava desde logo cartas de alforria (uma espécie de “carta de direitos”) às populações conquistadas (por vezes sem luta), permitindo-lhes, entre outras, liberdade religiosa e de propriedade, mantendo genericamente as condições pré-existentes, assim estimulando e fomentando o número de portugueses.

Conseguiu desta forma, com um exército pequeno, relativamente vastas áreas territoriais, consolidadas durante os reinados seguintes, no que passou a ser chamado “Reino de Portugal e do Algarve”. Foi assim que, à já larga mistura de sangues que, no Norte, constituíam a população portucalense (Celtas, Suevos, Alanos, Visigodos, etc), foram abundantemente adicionados genes mediterrânicos (Fenícios, Mouros, Árabes, etc)! E, com os sangues e os genes, vêm a cultura, a língua, os hábitos e os costumes, assim se amalgamando e construindo um novo povo. O Povo Português.

Depois foi a expansão, sabe-se lá bem porquê, fazendo o nome do reino mudar outra vez: “Reino de Portugal e dos Algarves d’Aquém e d’Além Mar”, quando Ceuta caiu aos pés da Inclítica Geração, em 1415. E pela costa africana continuámos a expansão, sempre na mira de encontrar, algures pela Etiópia, o Preste João, que nos ajudasse a constituir uma espécie de cruzada que, pelo oriente, fechasse Jerusalém aos muçulmanos. Sempre debalde. E assim se chegou à Índia e depois a toda a Ásia, e mesmo à Oceânia! No entretempo, fomos consolidando e distinguindo o português do castelhano, fizemos acordos com o Rei do Congo (que nos pediu artesãos para construir muralhas), dobramos o Cabo das Tormentas e fomos construindo fortalezas assim à maneira de feitorias, sempre junto à costa.

Afinal, eramos (e somos) um povo de comerciantes (genes talvez herdado dos fenícios, talvez dos mouros) e feitorias era o que sabíamos fazer e operar. E mais uma vez laçámos raízes, e mais uma vez nos misturámos com esses povos de que, primeiro Marco Polo e depois Pero da Covilhã, nos haviam dado prévia notícia. E assim fizemos por toda a Ásia. Pelo caminho, pusemos um pé no Brasil, que haveria de dar lugar à maior colónia do país, sendo até o território ultramarino onde, por mais de uma dezena de anos, tivemos a capital do que então se começou a chamar Império, corria já o século XIX. Tardio já, mas Império. E mais uma vez assentámos arraiais (sempre na mira da volta, tal como depois os portugueses que fugiam à guerra e à miséria emigrando por essa Europa, já no século XX).

E mais uma vez nos misturámos. Nos brasis, dizem eles, criámos a mulata, nas índias, os goeses, nas europas, uma nova espécie de europeus, que hoje vemos um pouco por todo o Mundo. E foi a esse pequeno país a que quisemos regressar em 1974, nessa “(…) madrugada que eu esperava//O dia inicial inteiro e limpo//Onde emergimos da noite e do silêncio//E livres habitamos a substância do tempo” (Sofia de Mello Breyner Andersen). É este o país a que pertenço, é este o país de que me orgulho, é este o país que defenderia de armas na mão se preciso fosse. E sim, provocámos guerras injustas, e sim, comerciámos escravos, e sim, por aqui passou muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, mas é nossa! Mas também sim, globalizámos o Mundo, e sim, estabelecemos uma língua universal, e sim, contribuímos numa medida superior à nossa dimensão para a História da Humanidade! É com tudo isso que temos de nos confrontar e orgulhar e resolver, se caso disso for. Só nós e não outros, quaisquer que sejam!



É por isso que não entendo o racismo porque, na verdade, todos contemos todas as etnias; é por isso que não entendo a suposta superioridade de um povo porque, na verdade, tal como nós, todos incluem todos os povos, é por isso que compreendo e estou solidário com a Ucrânia, com os ucranianos e com os russos, também eles vítimas de uma guerra que não desejaram nem pediram! É por isso que me ofende o proto-czar Putin e quem o justifica, pretendendo legitimar uma guerra infame e sem qualquer sentido!

Fernando Pinto