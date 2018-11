Os deputados algarvios do PSD e PCP voltaram a denunciar os problemas do serviço ferroviário no Algarve, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2019. Numa audição com o ministro das Infraestruturas e Obras Públicas, realizada na semana passada, o social-democrata Cristóvão Norte abordou a questão da ferrovia no Algarve, considerando que “a CP está no grau zero de serviço e no menos um de respeito pelos utentes no Algarve”. “Não o choca que entre 1 de janeiro e 15 de outubro se tenham registado 716 supressões, à razão de quase quatro por dia, mais de 70 mil viagens não realizadas, pessoas que têm que ir para o emprego, ao médico? Não há memória de uma coisa destas na região”, frisou o parlamentar algarvio.

Cristóvão Norte inquiriu ainda o ministro a respeito da eletrificação que está prevista para a Linha do Algarve e que “desde 2014 está fixada como prioridade de investimento nacional para este ciclo de investimentos comunitários”.

Em resposta, o ministro Pedro Marques comprometeu-se, uma vez mais, que a obra de eletrificação começará em 2019.

O deputado do PSD enfatizou ainda que “em três anos se assistiu a uma perda muito significativa do serviço ferroviário na região, o qual carece há muito de investimento, mas a cada ano que passa a situação não conhece desenvolvimentos, vai sendo pior, com as avarias sucessivas e a redução brutal da oferta que se verificou no último ano, algo que jamais tinha acontecido com tamanha gravidade”.

“Uma séria degradação”

Também o PCP alertou para a necessidade de investir na melhoria do serviço ferroviário no Algarve. “Em consequência da falta de investimento, designadamente em material circulante, e da falta de contratação de pessoal operacional, o serviço ferroviário no Algarve tem sofrido uma séria degradação, bem visível no elevado número de atrasos e supressões de comboios”, refere o grupo parlamentar do PCP.

Perante a “persistência dos problemas” e a “continuada degradação do serviço ferroviário no Algarve”, os comunistas voltaram na semana passada a denunciar a situação do serviço ferroviário no Algarve, perguntando ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas que medidas urgentes seriam adotadas para ultrapassar este problema.

Na sua resposta, o ministro Pedro Marques defendeu que, no longo prazo, os problemas serão resolvidos com a eletrificação da Linha do Algarve. “No curto prazo, reconheceu a necessidades de medidas, mas não as explicitou”, adianta o PCP.

JA

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google

More

Email

Print



LinkedIn

Reddit



WhatsApp