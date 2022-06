Não querem? Não queiram

Apontamento com um só ponto final. O tempo está mais ou menos calmo, o sol não incomoda muito e é até bem-vindo no litoral, não chove, por enquanto não se sente a falta de água nas torneiras onde há torneiras, italianos e franceses compram terrenos fazendo boas contas com as isenções ainda que os primeiros nem se sabe muito bem em quem votam e os segundos votam em maioria na Le Pen, para não falar das alfarrobas os abacates parece que rendem, os que andam a semear painéis para a energia solar nos matos andam felizes, há marcas de vinho alentejano, bons queijos alentejanos e muita chouriça também alentejana, as minorias estão pacificadas pelos menos até lá para o pino de agosto mas também não haverá grandes problemas com quem vem da Andaluzia, os ingleses continuam confinados aos seus pequenos clãs noites afora bebendo cerveja, os alemães (poucos) entendem-se bem com ingleses arranhando o inglês, os holandeses esticam-se nas suas piscinas mais ou menos bem cuidadas por algarvios, não há conflitos religiosos de monta, e se parece que podem surgir, os chefes dissimulam a contenda, nos cemitérios como manda a tradição há uma paz absoluta, se alguém odiado em vida morre, de imediato os elogios ao defunto abafam alguma mínima crítica que se esboce no acompanhamento, os da oposição já elogiam os da situação na expetativa de algum favorecimento em algum departamento onde corre algures um incerto processo titulado por nenhures, os limites das autarquias determinam milimetricamente os limites das aparições públicas dos autarcas e dos respetivos significados, sabe-se que o nível das águas não subiu lá grande coisa na doca de Faro e quando subir, se subir, haverá certamente uma campanha para se construírem diques com muito mais rapidez do que a que se destina à construção do Hospital Central, ah!, é verdade, a ministra da Saúde parece que teme vir ao Algarve falar abertamente com algarvios que já não acreditam em nada enquanto os privados lhes comem as papas na cabeça e o serviço nacional de saúde faz a papinha, ah!, os médicos fecham-se em copas porque as copas são a alma do negócio, e com certeza, o Algarve continua a ser uma terra de poetas, de músicos com ou sem instrumentos, de boa fruta, de cronistas que reportam os dias, semanas e anos com uma argúcia terrível, os agricultores algarvios viajem por todo o mundo, os pescadores conhecem todos os mares sejam de água límpida ou turva, todos os estuários e rios, todos os cruzeiros e todas as praias das Caraíbas nesses quinze dias das promoções, o Algarve está feliz porque a linha de Faro até Huelva vai ser eletrificada, claro à exceção do troço sobre o Guadiana, pois a via dupla é projeto generosamente deixado por esta geração de poder para a geração que vier no século XXIV, e Portimão, Lagos não contam, porque haveriam de contar?, o Algarve está feliz, a AMAL feliz está, as autarquias municipais estão felizes com seus festivais em rede, todas capitais, com seus atendimentos civilizados, sustentados e sustentáveis, cada qual com as suas alterações climáticas, matemáticas e programáticas, enfim – não querem? Não queiram, porque melhor é só descrever aqueles passarinhos que felizes fazem os seus ninhos nos beirais, pobrezinhos, os passarinhos, e etc., ponto final.

Flagrante brincadeira: Brinquem, brinquem até que haja um relatório a sério sobre a questão da Saúde no Algarve. E a doer.

Carlos Albino