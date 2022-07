Não se mexam, não comam nem bebam

Um dia destes estou como uma daquelas pessoas que dizem não ver mais noticiários, muito obrigado, que a única coisa que se pressente são desgraças. Talvez saiba (mas de momento estou esquecido), que um cidadão consciente e essas coisas, às vezes aborrecidas, mas necessárias, pedem que não, não baixemos a guarda. Mas com o Mundo a ir na direcção que – me – parece, mais o que se vai ouvindo, até estou muito admirado porque é que mais gente já não deu um tiro na própria cabeça. Quero dizer, sei: é porque não têm armas em casa. É que não se trata somente da guerra da Ucrânia, nem as alterações climáticas, mas um pouco de tudo, para ser mais consistente com a minha ideia. Como já digo há uns anos, as alterações climáticas não são compagináveis com bitaites proferidos por todos que o podem fazer, ou não. Parece que até Maduro, veio ligar, do alto da sua sabedoria, uma tempestade e alterações climáticas. A propósito, quero ver um destes dias o tiranete da Venezuela ir a herói, vendendo o petróleo ao melhor preço e ainda botar faladura sobre o degelo (devido às tais alterações, claro!) nas arcas congeladoras das casas venezuelanas, quando ficam sem electricidade. Sem dúvida que não existem duas actividades tão próximas, como o futebol e a política; o que hoje é mentira, amanhã (ou hoje no final do dia) pode ser verdade. E se não bastasse o que basta o que vejo é a criação de um sistema em que parece não haver escapatória, estando todos (os políticos, só em véspera de eleições) condenados, no futuro, a andar de bicicleta. A sustentabilidade pode ser uma condição essencial para o momento em que acordamos e vamos lavar os dentes (qualquer dia havemos de sentir que estamos a prejudicar o ambiente quando o fazemos), mas haja limites. Tenho a ideia do que faltou a Putin foi considerar que a invasão da Ucrânia se faz de modo sustentável, dizendo reciclar no futuro, todo aquele aço fundido que agora se vê, junto às estradas. Agora, com a história da conferência dos oceanos, tenho cá a impressão que ainda nos vamos entalar mais cedo ou mais tarde. Já um jornal de referência, publicado por cá, trazia como título “Nunca comemos tantos animais retirados do mar”. Será esta tendência o futuro?, sentir problemas de consciência cada vez que se come carapau, berbigão ou sapateira? Se já não se comem animais (da terra) e peixes (do mar) o que fica? Só podemos ser vegetarianos? E dormir? Será que ainda se pode, depois de comer umas sardinhas assadas? O anacronismo dos novos tempos é tão grande que o mesmo jornal que trouxe a notícia que lhes mostrei atrás também divulgou recentemente, que um activista norte-americano chamado Rob Greenfield resolveu “chocar” (andou um mês por Los Angeles) o mundo ao nos alertar pelo mal que fazemos à Terra. Para isso só comeu o que produziu, não tem contas bancárias nem identificação, veste o lixo que produziu e …. não tomou banho. Parece que a sua intenção era mostrar-nos o que acontece quando produzimos lixo, embora me tenha parecido que se ali há lixo, o pior será o próprio Rob Greenfield.

Fernando Proença