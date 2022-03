Nas minas de sal-gema em Loulé é possível viajar no tempo

PUB

A Mina da Sal-gema de Loulé é a única Mina portuguesa visitável (e no ativo) que se encontra a 30 metros abaixo do nível médio das águas do mar. Até chegarmos às galerias da Mina, descemos 230 metros através de um elevador (que pouco se assemelha aos que estamos habituados a usar nos edifícios). Lá em baixo, encontrámos formações geológicas com 230 milhões de anos, uma piscina (sim, leu bem), mas também serenidade, silêncio, beleza natural e sal. Muito sal

Uma montanha de sal

Antes da viagem começar, os visitantes equipam-se com coletes refletores e capacetes de mineiro. Afinal, a segurança está em primeiro lugar. É no Poço 1, onde se localiza o principal elevador da Mina, que começa a aventura. É também naquele espaço que se encontra um altar com a figura de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros e que com a sua presença abençoa o local e os homens que ali trabalham.

A entrada para o elevador é um misto de emoções. Adrenalina, medo, curiosidade e a sensação de se fazer algo pela primeira vez estiveram lá. A descida faz-se na escuridão, pautada por rasgos de luz das lanternas que cada visitante transporta nos capacetes. São precisos cerca de quatro minutos até atingir os 230 metros de profundidade – o equivalente a 75 andares de um arranha-céus. Assim que o elevador chega ao Nível 1 (onde atualmente é feita a extração do sal) parece que recuámos no tempo. Há a sensação de aterrar noutra dimensão, num labirinto, num cenário cinematográfico ou pelo menos noutro momento dos primórdios da Terra.

(…)

Joana Pinheiro Rodrigues

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 17 de março de 2022)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes