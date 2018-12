Natação: Algarvios somam sete medalhas no torneio zonal de juvenis

Os nadadores algarvios alcançaram sete medalhas no Torneio Zonal de Juvenis – Sul, disputado nas Piscinas Municipais de Tomar. Estiveram presentes oito clubes do Algarve, com um total de 41 nadadores.

Os nadadores medalhados foram Laura Estevens (CN Olhão): campeã zonal dos 100 e 200m bruços, terceira classificada dos 400m livres e 400m estilos; Ângelo Nascimento (CN Olhão): vice-campeão zonal dos 200m mariposa; José Rodeia (CN Faro): terceiro classificado dos 200m mariposa; e João Carrasco (Portinado): terceiro classificado nos 200m bruços.

A nadadora Laura Estevens (CN Olhão) fez, ainda, parte do top 5 das melhores ‘performances’ do torneio, com 596 pontos, efetuados na prova dos 400m livres, e com o tempo de 4:38.66.