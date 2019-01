Natação: Portinado vence regional de velocidade

A equipa da Portinado venceu o Torneio Regional Velocidade, em natação, disputado no último fim de semana no Complexo de Piscinas de Silves, alcançando um total de 41 medalhas, seguido pelo Louletano e pelo Natação de Beja.

Estiveram presentes um total de 295 nadadores, representando 11 clubes da nossa associação.

A melhor performance masculina em pontos FINA foi o nadador Tiago Vila Nova (Portinado), com 561 pontos, obtidos na prova dos 100m estilos, e com o tempo de 1:00,97. Em femininos, a melhor performance foi para a nadadora Isabel Figueira (Natação Faro), com 626 pontos, obtidos na prova dos 50m bruços, com o tempo de 33,47.