Natação: Praia dos Pescadores vai acolher 15ª Prova de Mar de Albufeira

No próximo dia 21 de agosto, sábado, a praia dos Pescadores acolhe a 15ª Prova de Mar de Albufeira, iniciativa integrada no âmbito do XIV Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação, anunciou o município.

O evento, que já vai na 6ª edição com organização da responsabilidade do Futebol Clube de Ferreiras, conta com o apoio do Município de Albufeira, da Federação Portuguesa de Natação, da Associação de Natação do Algarve e da Junta de Freguesia de Ferreiras.

Para além da prova oficial (participação exclusiva a atletas federados), que pontua para o Circuito Nacional, o evento integra, também, a realização da Prova de Divulgação Aberta (atletas federados e não federados) e a Prova de Promoção Kids (atletas Cadetes dos Clubes de Natação).

Com a participação limitada a 370 atletas, distribuídos pelas 3 provas (40 na Prova Kids, 80 na Prova de Divulgação e 250 na Prova Principal), as inscrições para a 15a Prova de Mar de Albufeira estão a decorrer até às 9h00 do próximo dia 18 de agosto, devendo ser efetuadas através do site: www.lab2go.com.

Podem participar em todas as provas nadadores filiados na Federação Portuguesa de Natação, na disciplina de Águas Abertas, para a presente época, assim como nadadores filiados junto de outras federações internacionais reconhecidas pela FINA.

A Prova Kids, que vai ser disputada ao longo de 200 metros, tem partida marcada para as 10h00. Segue-se a Prova de Divulgação, circuito de 800 metros, com partida meia hora mais tarde. A Prova de Mar de Albufeira (principal) arranca às 12h15, numa única volta, de 2000 metros, que irá posicionar os melhores nadadores na corrida ao Circuito Nacional.

