Natação: Travessia internacional do Guadiana

Vai ter lugar no próximo sábado pelas 16,45 horas portuguesa, mais uma edição da tradicional “Travessia Internacional de Natação do Rio Guadiana”, entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, com a meta instalada na rampa varadouro do Porto de Recreio do Guadiana.

Trata-se de mais uma organização desportiva transfronteiriça, inserida no calendário anual de provas desportivas conjuntas entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, estando previsto a participação de cerca de 250 nadadores de várias nacionalidades e clubes.

A prova, é uma organização conjunta da Associação Naval do Guadiana, do Clube Náutico de Isla Canela e do Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte.

Esta é uma das 4 provas transfronteiriças que se realizam anualmente em que a ANG, é entidade coorganizadora, e que se têm mantido apesar da falta de apoios oficiais por parte portuguesa.

No próximo 28 de setembro terá lugar a Regata Internacional de Canoagem do Rio Guadiana, entre as localidades de Vila Real de Santo António e Alcoutim.