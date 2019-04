Natação:Olhão homenageia campeã Laura Estevens

A nadadora Laura Estevens, do Clube de Natação de Olhão, que se sagrou campeã nacional dos 200 metros bruços em Juvenis B, no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Inverno, em Coimbra, foi homenageada pelo Município de Olhão. através do seu presidente António Pina.

“Parabéns!

Esta vitória é motivo de orgulho para todos nós, olhanenses”,

elogiou o autarca na receção à jovem nadadora Laura Estevens,

destacando igualmente o papel do seu treinador, João Santos, do

clube, que o Município apoia, e, claro, da família de Laura, pelo

esforço e dedicação que lhe incutem em prol do desporto. Laura não

descura os estudos, apesar de treinar muito cedo quase todos os dias,

sendo uma das melhores alunas da sua turma.

A

jovem de 14 anos, que gostava de, no futuro, continuar a competir

representando o Benfica, tem também o sonho de fazer o curso de

Direito. “Desejo que continues a dar cartas na Natação e que

consigas realizar todos os teus sonhos”, disse o edil à jovem

Laura, acrescentando que é “uma das melhores atletas olhanenses.

Temos orgulho em ti e quisemos dizer-te isso”, concluiu António

Miguel Pina.

Refira-se

que Laura Estevens conquistou ainda, em Coimbra, uma medalha de

bronze nos 400 metros estilos e atingiu dois novos recordes regionais

neste campeonato: o dos 100m e o dos 200m bruços, que datavam de

2013 e 2014, respetivamente.

Neste Campeonato, o Clube de Natação de Olhão competiu com sete atletas (com 26 tempos mínimos para participação). No total, estiveram em Coimbra 112 clubes representados por 690 atletas. O Clube de Natação de Olhão ficou em 11º lugar no Campeonato, no escalão de Juvenil B.