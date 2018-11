Natal em Loulé terá pista de gelo e mercado de doces

Este ano, a Aldeia dos Sonhos, que abre a 1 de dezembro, estará repartida por vários pontos da cidade. Quarteira recebe o espetáculo infantil “O Mundo da Sara”

O Programa de Animação de Natal 2018 do concelho de Loulé arranca no próximo dia 01 de dezembro com várias novidades, entre as quais uma pista de gelo natural e o Mercado dos Doces. A iniciativa pretende, mais uma vez, levar o espírito desta quadra festiva às localidades, dinamizando as suas zonas comerciais.

A chegada do Pai Natal ao coração da cidade de Loulé, pelas 15h00 do dia 1, mais uma vez de “uma forma surpreendente”, garante a autarquia, marca o início de muitas iniciativas que irão prolongar-se até ao Dia de Reis (6 de janeiro). No mesmo dia será inaugurada a iluminação de Natal, enquanto a música irá soar por vozes do Grupo Coral Infantil de Loulé, considerado o maior coro do país.

A chegada do Pai Natal a Quarteira acontece a 2 de dezembro, pelas 11h00, no Jardim Filipe Jonas, enquanto que em Almancil este momento decorre às 15h30, no Jardim das Comunidades.

Outro dos pontos altos deste programa será a inauguração da “Aldeia dos Sonhos”, com uma Parada de Natal. No dia 6 de dezembro, a partir das 10h00, milhares de alunos das escolas do concelho irão participar nesta abertura. Este ano a “aldeia” estende-se por quatro polos: Cerca do Convento (núcleo central), Alcaidaria do Castelo (a Aldeia dos Duendes e as suas casas em forma de cogumelo e as oficinas de fabrico dos brinquedos) e Praça D. Afonso III (pista de gelo natural).

Outra das novidades é a integração do mercado municipal na “Aldeia dos Sonhos”, transformando-sem aos sábados e domingos de dezembro no “Mercado dos Doces”, enquanto que ‘performers’ criarão momentos de animação. Nas noites das sextas-feiras, o mercado recebe espetáculos que têm como mote a época natalícia mas com abordagens musicais diferentes: o fado de César Matoso (7 de dezembro), as sonoridades jazz da Orquestra de Jazz do Algarve (14 de dezembro), o ‘gospel’ dos Shout (21 de dezembro) e as versões de temas dos britânicos The Beatles, bem como músicas natalícias dos anos 60 e 70, pelos louletanos The Bottles (28 de dezembro). O encerramento da “Aldeia dos Sonhos” faz-se também dentro do Mercado, com um concerto do Grupo Coral Infantil de Loulé, que decorrerá no dia 30 de dezembro, pelas 16h30.

A “Aldeia dos Sonhos” irá funcionar de 6 a 30 de dezembro, no seguinte horário: de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 14h30 às 19h00; sexta-feira, das 14h30 às 22h30; sábado, das 10h00 às 19h00. A entrada é livre.

Até ao Dia de Reis estão previstas diversas iniciativas em Loulé, Quarteira e Almancil, em parceria com os lojistas, tendo em vista a promoção do comércio tradicional. De 1 a 25 de dezembro decorre o Concurso de Montras no Comércio Local. No dia 8, pelas 10h00, tem lugar a iniciativa “Montras Vivas” em que os comerciantes são convidados a estender a sua atividade para a frente das suas lojas, com montras vivas e cenários criativos.

A Feira da Serra está de volta no dia 8, à Avenida José da Costa Mealha, com uma variada mostra de artesanato e produtos agroalimentares. O certame conta com dezenas de expositores e abre as portas das 10h00 às 17h00. E porque o Natal é uma época de solidariedade, no dia 15 decorre mais uma edição do Encontro de Camisolas onde a população é convidada a sair à rua vestida de Natal e deixar donativos (produtos) que serão entregues a instituições particulares de solidariedade social.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, este programa de animação vai levar ao concelho um espetáculo especial de Natal. Desta vez será em Quarteira, dia 9 de dezembro, pelas 15h30, no Pavilhão Drª Laura Ayres, e a propostas é “O Mundo de Sara”, um dos mais recentes fenómenos da música infantil que está a conquistar os mais novos. Os bilhetes para este concerto têm um preço único de 5 euros e vão estar à venda no comércio tradicional.