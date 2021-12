Natal em Quarteira celebrado com mercadinho

A magia do Natal regressa a Quarteira com a terceira edição do mercadinho ao longo da rua Vasco da Gama entre os dias 17 e 23 de dezembro, anunciou a Junta de Freguesia.

O Mercadinho de Natal estará a funcionar entre as 10:00 e as 18:00, com o objetivo de promover os produtos regionais e dinamizar o comércio local.

Ao todo, serão cerca de 20 bancas ao longo da rua com artigos de artesanato, bijuteria, decoração e doçaria regional.

O Mercadinho de Natal é organizado pela Junta de Freguesia de Quarteira com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

PUB