Natal em Tavira está a ter programação online

O Município de Tavira anunciou este fim de semana que, apesar do atual contexto de pandemia, vai celebrar o Natal e o Novo Ano com um programa online destinado ao público geral.

O Grupo Coral Jubilate Deo marcou o arranque desta quadra festiva com um concerto, no sábado, dia 05 de dezembro, com transmissão online.

Entre esta segunda-feira, 07 de dezembro, e 15 de janeiro, a Associação Baixa de Tavira promove dois passatempos de promoção e incentivo ao consumo no comércio local: Sorteio de Natal e “Juntos fazemos a diferença na economia local: Ao comprar já está a ganhar”.

A pensar nas famílias, a partir de dia 08 de dezembro, o Facebook do Município disponibiliza uma oferta educativa de Natal, a qual inclui:

Dia 08: Presépio Algarvio

Dia 10: “Tavira século XVI – Pintura em tela”

Dia 17: “Dieta Mediterrânica Amiga do Ambiente – Saco de Pano Personalizado”

Dia 21: “Atividade de Natal”

No dia 12 de dezembro (sábado), pelas 21h30, no Facebook do Município, a Orquestra de Jazz do Algarve apresenta-se num quinteto liderado por Hugo Alves, ao qual se junta a voz de Sofia Rodrigues, o piano de Diogo Russo, o contrabaixo de Luís Henrique e, ainda, a bateria de Maxi Llanos. “Natal em Tavira” traz um reportório da época, como Christmas Time Is Here, White Christmas ou Have Yourself a Little Merry Christmas, entre outros.

Nos dias 12 e 24 deste mês, das 10:00 às 13:00, a baixa de Tavira conta com atividades natalícias.

No dia 19 de dezembro, entre as 10:30 e as 12:30, o grupo Al-Fanfare, numa organização da Associação da Baixa de Tavira, anima as ruas da baixa. Também, nesta data, a partir das 21:30, através do facebook da autarquia, terá lugar o concerto dos Vox Angelis: “300 anos das mais belas canções de Natal”.

