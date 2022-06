Nathalie Dias apresenta livro infantil em Loulé

“Quando eu for grande… Quero ser jornalista” é o nome do livro infantil que será apresentado pela autora, Nathalie Dias, no dia 4 de junho, sábado, pelas 16:00 na Biblioteca Municipal de Loulé, anunciou a autarquia.

Este livro da diretora do jornal “A Voz de Loulé” é um conto infantil “onde Daniela, a personagem principal, através de uma conversa com um amigo, desperta o interesse pela profissão de jornalista e aborda as características desta mesma profissão”, segundo o comunicado.

A obra nasceu da inspiração que surgiu das suas duas filhas e será apresentada pela jornalista Marinela Malveiro.

A entrada é livre.