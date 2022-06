Nathalie Dias lança o seu primeiro livro

Decorreu no passado dia 4 de junho a apresentação pública do livro “Quando eu for grande… quero ser Jornalista” da escritora e Jornalista Nathalie Dias.

A sessão decorreu na Biblioteca Municipal de Loulé e no painel como convidadas estiveram Marinela Malveiro, jornalista, responsável pela comunicação e coordenadora de projetos culturais na Fundação Manuel Viegas Guerreiro e a Professora Ana Jacinto, Docente do 1.º Ciclo na Escola Manuel Alves, do Agrupamento Padre João Coelho Cabanita. A moderação do evento esteve a cargo da Nicole Graça (14 anos), a tesoureira encarregada adas vendas foi a Michele Graça (12 anos), e o momento musical esteve a cargo do Luciano brito (14 anos), que interpretou 2 músicas ao violino.

A autora durante a sua apresentação, além de falar de como surgiu a inspiração para escrever este primeiro livro, destacou a constante “Luta” que na função de jornalista desenvolve sobre a desinformação aliadas do uso excessivo do Scroll, chegando mesmo ao “Doomscrolling”, que se carateriza pelo interesse excessivo e a absorção de notícias negativas. Também deu a conhecer outros livros que já se encontram a caminho, entre eles, o que está agora a dedicar-se em pleno, o Livro sobre os 70 anos do Jornal A Voz de Loulé, “quero deixar estas sete décadas registadas para a posteridade, quem vier depois, ficará assim a conhecer muitas histórias, e passagens por este jornal que, se não forem escritas, simplesmente serão esquecidas”. Como o Aniversário do Jornal é no próximo dia 1 de dezembro, espero que o lançamento do livro seja feito durante o ano de celebração.

A autora agradeceu o apoio da Câmara Municipal de Loulé na pessoa do Presidente Vítor Aleixo assim como à Diretora Municipal de Cultura Dália Paulo, o apoio imprescindível de algumas Juntas de Freguesia e a excelente organização da Biblioteca Municipal de Loulé, à fotografa Andreia Lopes, à ilustradora Maria Akram, e ao Grupo Editorial Atlântico, não deixando de fazer um destaque aos colegas jornalistas e de outros jornais regionais, que ajudaram na divulgação desta apresentação.

Esta obra literária tem como objetivo despertar a atenção dos jovens para a profissão de jornalista e desmistificar um pouco o que fazem afinal estes profissionais. Num mundo onde as fake news imperam cada vez mais, é importante perceber que se pode confiar nos jornalistas.