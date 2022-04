Navios russos proibidos de entrar nos portos europeus

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) informa que, a partir do dia 16 de abril, sábado, navios russos passam a ficar impedidos de aceder aos portos da União Europeia (EU).

A mesma restrição de acesso a portos da UE também se aplica a navios que tenham alterado o seu Pavilhão russo, para o Pavilhão ou Registo de qualquer outro Estado, após o dia 24 de fevereiro de 2022, data do início da invasão da Ucrânia.

A restrição surge nos termos do Regulamento (UE) 2022/576 do Conselho de 08 de abril de 2022, que altera o Regulamento (UE) n.º 833/2014, com a introdução de medidas restritivas para a Rússia, em resultado da atual situação de guerra na Ucrânia.

A DGRM adianta, em comunicado, que as autoridades competentes podem autorizar as escalas de navios em portos nacionais, “desde que enquadradas nas exceções previstas no referido regulamento ou para fins humanitários”, tendo obrigação de reporte à Comissão Europeia e restantes Estados Membros.