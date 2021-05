Nelson Trindade candidata-se à Câmara de Albufeira pela CDU

Nelson Trindade é o candidato à Câmara Municipal de Albufeira nas próximas eleições autárquicas, pela Coligação democrática Unitária (CDU), anunciou a Comissão Coordenadora.

O candidato, de 46 anos, é natural de Messejana, uma freguesia no concelho de Aljustrel, apesar de residir em Albufeira há 28 anos.

É formado em Juiz de Atletismo e Monitor, exercendo atualmente a profissão de rececionista da unidade hotelaria do Inatel de Albufeira, além de ser vice-presidente do Clube Desportivo Areias de São João e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

A nível desportivo, foi campeão regional de juniores de atletismo várias vezes, além de campeão regional de veteranos.

Para a Assembleia Municipal, a candidata é Maria Manuela Rosa Jorge, de 59 anos, residente em Albufeira e formada em Engenharia Mecânica, com especialidade em Aeronáutica.

No seu currículo constam duas prós-graduações em Administração Escolar e Administração Educacional e outra em Gestão de Bibliotecas Escolares.

Atualmente, exerce o cargo de professora bibliotecária, além de fazer parte do Conselho Geral do Agrupamento da Escola onde trabalha.

É dirigente do Sindicato dos Professora da Zona Sul e membro da direção da Organização Regional do Algarve do Partido Comunista Português e da Comissão Concelhia de Albufeira do mesmo partido.

“O concelho de Albufeira, gerido há décadas pelo PSD, é marcado por profundas desigualdades e fragilidades sociais, por uma política de favorecimento dos grandes interesses e dos grandes negócios da especulação imobiliária”, refere a CDU em comunicado.

A CDU acrescenta ainda que “Albufeira necessita de uma política alternativa que valorize os serviços públicos, os trabalhadores e os micro e pequenos empresários”, “uma política que promova a igualdade de oportunidades em todas as suas freguesias sem discriminações, promovendo e protegendo os seus produtos e territórios” e que “é necessário que se criem melhores condições de acesso à habitação, à saúde, à educação, à cultura e ao desporto”.

