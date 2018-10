Nenhuma equipa algarvia ganhou no Campeonato de Portugal

.

Dois empates, ambos fora e pelo mesmo resultado (1-1), conseguidos por Olhanense e Louletano, diante do Angrense e do Pinhalnovense, respetivamente, foi o melhor que os clubes algarvios conseguiram na sétima jornada da Série D do Campeonato de Portugal, em futebol.

O Ferreiras perdeu em casa com o Sporting Ideal (0-2) e o Armacenenses foi derrotado no reduto do Sacavenense (4-2).

A equipa de Armação de Pêra continua a ser a mais bem classificada entre as formações algarvia, apesar de ter caído para o oitavo lugar (mantém 11 pontos). Segue-se Olhanense (nono com nove pontos), Louletano (11.º com oito pontos) e Ferreiras, que ainda não pontuou e reparte a última posição com o Redondense.

O líder é o Amora, com 16 pontos, seguido do Olímpico do Montijo, com 15. Por baixo da linha de água estão Sporting Ideal e Moura (ambos com sete pontos), Vasco da Gama da Vidigueira (quatro pontos), Ferreiras e Redondense (estes dois últimos sem qualquer ponto).

Advertisements