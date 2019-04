NERA esclarece dúvidas sobre compra e venda de imóveis

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve vai promover, no próximo dia 30 de abril, entre as 14h00 e as 18h00, a realização de um seminário subordinado ao tema “Aspetos Jurídicos da Compra e Venda de Imóveis”, a realizar no auditório do NERA, situado no loteamento industrial de Loulé.

Segundo os promotores, neste seminário será abordada toda a problemática com a realidade prática da compra e venda de imóveis e, ainda, os aspetos jurídicos com os quais essa mesma realidade se prende, numa perspetiva prática e dinâmica.

“O reconhecimento de que o mercado está sempre a evoluir e as alterações legislativas são constantes, requerendo por isso uma atualização constante dos profissionais, são vários os aspetos jurídicos a considerar na compra e venda de imóveis”, acentua a organização.

Este seminário destina-se a todos os empresários, quadros de empresas, agentes imobiliários e a particulares.

A inscrição para participação no seminário poderá ser efetuada até ao próximo dia 26 de abril.