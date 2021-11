Neste Natal a Refood procura “padrinhos” para dar presentes em Faro

Cerca de duas centenas de crianças de famílias carenciadas de Faro vão voltar a receber presentes de Natal através da campanha “Apadrinhe uma carta” lançada pela Refood local, numa altura em que aumentaram os pedidos de apoio alimentar.

A iniciativa, que se realiza pelo segundo ano consecutivo, pretende proporcionar um Natal mais alegre às crianças abrangidas pelo apoio alimentar da Refood de Faro, cujos desejos estão expressos em cartas distribuídas por três árvores alusivas à quadra, uma colocada no mercado municipal da cidade e duas no núcleo da instituição.

O objetivo é que a comunidade possa “apadrinhar” uma ou mais cartas e contribuir com um dos presentes ambicionados pelos mais pequenos, disse à Lusa Paula Matias, uma das coordenadoras da organização que distribui produtos alimentares pelos mais carenciados.

Paula Matias estima que às 170 cartas das crianças recebidas, se possam juntar muitas mais, um número que ultrapassa o total verificado no Natal de 2020.

“No ano passado recebemos 150 cartas, este ano já vamos nas 170, mas temos em estimativa que até dezembro o número vá aumentar, podendo mesmo ultrapassar as duas centenas. Quem entrar futuramente terá tempo de fazer a sua cartinha para a comunidade ajudar”, sublinhou.

A estimativa de um aumento dos desejos das crianças é feita com base nos pedidos de ajuda alimentar que diariamente chegam à Refood, “devido a uma nova realidade que a pandemia [da covid-19] trouxe às famílias”, como o desemprego e a redução de ordenados.

“Tínhamos famílias estruturadas que conseguiam proporcionar um Natal feliz aos filhos, mas agora, devido à pandemia, não conseguem suportar os desejos dos seus filhos, porque tudo o que recebem é canalizado para as despesas da casa] e viram-se obrigadas a pedir apoio alimentar”, notou aquela coordenadora.

Os “padrinhos” podem levantar as cartas até ao dia 10 de dezembro no mercado municipal e no núcleo local da Refood de Faro, sendo os presentes entregues numa festa de Natal agendada para o dia 17 de dezembro.

PUB