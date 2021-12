Neste Natal o “troco” nas farmácias pode ajudar os mais carenciados

A campanha “Dê Troco a Quem Precisa”, promovida pela Associação Dignitude, arrancou esta segunda nas farmácias aderentes do distrito de Faro. A iniciativa, que termina no dia 21 de dezembro, convida os portugueses a doar o troco das compras realizadas nas farmácias ao Fundo Solidário abem: Rede Solidária do Medicamento.

O montante angariado pela ação será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos prescritos às pessoas carenciadas abrangidas pelo Programa.

No distrito, existe uma rede de 53 farmácias aderentes, onde os 1.331 beneficiários podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde 25 de maio de 2016, já foram dispensadas 61.250 embalagens de medicamentos no distrito de Faro no âmbito do Programa.

Paralelamente à campanha, que decorre nas farmácias aderentes entre os dias 13 e 21 de dezembro, é também possível apoiar esta iniciativa a qualquer momento, através de:

MBWAY: 932 440 068

Transferência bancária: PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7

A Associação Dignitude, promotora do Programa abem:, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org.

Esta é uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.

Consulte aqui a lista de farmácias aderentes aqui.

